Монфіс постарався! Світоліну готуватиме нова команда тренерів

Відповідний пост Світоліна опублікувала у своєму Instagram. До тренерської команди українки увійшли досвідчені наставники, які працювали із зірками світового тенісу.
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"Предсезонка була важка і спітніла, але тепер справа зроблена.
Напевно, через це у мене найбільша посмішка на обличчі", – написала Світоліна.
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До складу команди Світоліної увійшли тренер Андіс Юшка, тренер-консультант Гюнтер Брезнік та тренер з фізичної підготовки Юрій Жураковський, з яким тенісистка співпрацювала і раніше
Латвійський тренер Андіс Юшка раніше працював з американкою Амандою Анісімовою, яка у 2019 році дійшла до півфіналу US Open, а також із чемпіонкою Роллан Гаррос-2017 Оленою Остапенко з Латвії.
60-річний австрійський фахівець Гюнтер Брезнік за свою кар'єру попрацював із більш ніж 25-ма тенісистами з ТОП-100, у тому числі з Борисом Беккером, Анрі Леконтом, Домініком Тімом.
Нині австрієць працює з Гаелем Монфісом – чоловіком Еліни Світоліною.
Нагадаємо, що минулий сезон не можна занести до активу української тенісистки. Незважаючи на виграш бронзової медалі на Олімпіаді-2020, загалом рік для українки склався невдало. Як результат – спортсменка залишила ТОП-10 у рейтингу WTA.
Невдалі виступи Еліни Світоліної минулого сезону призвели до завершення співпраці з її багаторічним тренером Ендрю Беттлсом.
Незважаючи на невдалий рік у плані кар'єри, в особистому житті української тенісистки сталася приємна подія. У липні місяці, Еліна і французький тенісист Гаель Монфіс зіграли весілля у Женеві.