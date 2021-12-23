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Монфіс постарався! Світоліну готуватиме нова команда тренерів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
23 грудня, 13:49
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Перша ракетка України Еліна Світоліна розпочала підготовку до сезону з новим тренерським штабом
Еліна Світоліна розпочинає новий етап кар'єри
Еліна Світоліна розпочинає новий етап кар'єри / Фото: Колаж: Сьогодні

Відповідний пост Світоліна опублікувала у своєму Instagram. До тренерської команди українки увійшли досвідчені наставники, які працювали із зірками світового тенісу.

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"Предсезонка була важка і спітніла, але тепер справа зроблена.

Напевно, через це у мене найбільша посмішка на обличчі", – написала Світоліна.

До складу команди Світоліної увійшли тренер Андіс Юшка, тренер-консультант Гюнтер Брезнік та тренер з фізичної підготовки Юрій Жураковський, з яким тенісистка співпрацювала і раніше

Латвійський тренер Андіс Юшка раніше працював з американкою Амандою Анісімовою, яка у 2019 році дійшла до півфіналу US Open, а також із чемпіонкою Роллан Гаррос-2017 Оленою Остапенко з Латвії.

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60-річний австрійський фахівець Гюнтер Брезнік за свою кар'єру попрацював із більш ніж 25-ма тенісистами з ТОП-100, у тому числі з Борисом Беккером, Анрі Леконтом, Домініком Тімом.

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Нині австрієць працює з Гаелем Монфісом – чоловіком Еліни Світоліною.

Французький тенісист Гаель Монфіс
Французький тенісист Гаель Монфіс / Фото: Reuters

Нагадаємо, що минулий сезон не можна занести до активу української тенісистки. Незважаючи на виграш бронзової медалі на Олімпіаді-2020, загалом рік для українки склався невдало. Як результат – спортсменка залишила ТОП-10 у рейтингу WTA.

Світоліна з бронзою Ігор у Токіо
Світоліна з бронзою Ігор у Токіо / Фото: Reuters

Невдалі виступи Еліни Світоліної минулого сезону призвели до завершення співпраці з її багаторічним тренером Ендрю Беттлсом.

Еліна Світоліна оголосила про розставання зі своїм тренером
Еліна Світоліна оголосила про розставання зі своїм тренером / Фото: Twitter

Незважаючи на невдалий рік у плані кар'єри, в особистому житті української тенісистки сталася приємна подія. У липні місяці, Еліна і французький тенісист Гаель Монфіс зіграли весілля у Женеві.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Twitter

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