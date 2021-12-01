Світоліна натякнула на створення своїх токенів

Бронзова призерка Ігор-2020 українська тенісистка Еліна Світоліна шукає художницю, яка, можливо, увічнить її спортивний шлях у NFT

Українська тенісистка Еліна Світоліна

Тенісистка зробила інтригуючу заяву на своїй сторінці у Twitter:

Looking for female led NFT проекти, які є coolest ones ? #nft #nftart #femaleart - Elina Monfils (@ElinaSvitolina) November 30, 2021

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"Шукаю проекти NFT, які очолюють жінки, які з них найкрутіші?", – написала спортсменка.

У коментарях активно почали пропонувати свої послуги різні криптохудожниці. Але були й ті, хто почав відмовляти зірку від такого кроку.

"Еліно, ні – це спекуляція", – написав один із фоловерів.

Якщо Еліна все-таки наважиться запустити лінійку власних токенів, то вона має всі шанси заробити чималу суму грошей.

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Наприклад, нещодавно фронтмен Little Big показав свої золоті криптояйця з 1000 NFT-кіндер-сюрпризів. А американський репер Snoop Dogg хоче продати своє фото (NFT-колаж) за 770 000 доларів.

Еліна Світоліна / Фото: Instagram

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Зазначимо, що спортсмени активно створюють свої токени, не відстає від модних тенденцій і Ліонель Мессі:

У перші кілька годин продажу токена футболіста одна із ставок покупця становила 1 128 815 доларів. В той час, як початкова ціна складала всього 50 тисяч доларів .

Кличко з Гейден і Еліною / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Кличко та Еліна Світоліна провели за одним столом вечір у Києві під час благодійного аукціону, організованого тенісисткою.