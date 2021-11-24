На ситцеве весілля грошей вистачить! Скільки заробила зіркова пара Світоліна – Монфіс

Жіноча тенісна асоціація WTA опублікувала призові, які заробили тенісистки у 2021 році

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Reuters, Instagram

Згідно з рейтингом, опублікованим на офіційному сайті WTA, перша ракетка України Еліна Світоліна за сезон заробила 1 мільйон 296 тисяч доларів.

Читайте також: Світоліна похвалилася гігантською ювелірною прикрасою (фото)

Реклама

Лідером призових сезону 2021 року стала Ешлі Барті, на її рахунку 3,9 млн доларів.

ТОП-10 тенісисток із призових виглядає наступним чином:

Реклама

1. Ешлі Барті – 3,9 млн

2. Барбора Крейчикова – 3,6 млн.

3. Аріна Соболенко – 2,9 млн.

4. Кароліна Плішкова – 2,9 млн

5. Гарбіньє Мугуруса – 2,8 млн

6. Емма Радукану – 2,8 млн

7. Паула Бадоса – 2,6 млн.

8. Наомі Осака – 2,3 млн

9. Еліза Мертенс – 2,1 млн

10. Марія Саккарі – 2 млн

Українські тенісистки можуть похвалитися такими призовими:

23. Еліна Світоліна – 1,3 млн

52. Березня Костюк – 643 тисячі

106. Ангеліна Калініна – 401 тис.

155. Катерина Козлова – 233,9 тис.

156. Даяна Ястремська – 232,6 тис.

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Зазначимо, що чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс заробив трохи менше, ніж його дружина. За даними ATP заробіток француза у 2021 році склав 1 мільйон 13 тисяч доларів.

Реклама

Французький тенісист Гаель Монфіс / Фото: Reuters

Раніше українка зізналася, що організація весілля обійшлася її чоловіку в 25 тисяч євро. Не відомо, чи буде зіркова пара наступного року відзначати річницю весілля, яку називають ситцевою, але грошей на таке свято у них точно вистачить.