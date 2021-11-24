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На ситцеве весілля грошей вистачить! Скільки заробила зіркова пара Світоліна – Монфіс

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
24 листопада, 13:52
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Жіноча тенісна асоціація WTA опублікувала призові, які заробили тенісистки у 2021 році
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Reuters, Instagram

Згідно з рейтингом, опублікованим на офіційному сайті WTA, перша ракетка України Еліна Світоліна за сезон заробила 1 мільйон 296 тисяч доларів.

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Лідером призових сезону 2021 року стала Ешлі Барті, на її рахунку 3,9 млн доларів.

ТОП-10 тенісисток із призових виглядає наступним чином:

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  • 1. Ешлі Барті – 3,9 млн
  • 2. Барбора Крейчикова – 3,6 млн.
  • 3. Аріна Соболенко – 2,9 млн.
  • 4. Кароліна Плішкова – 2,9 млн
  • 5. Гарбіньє Мугуруса – 2,8 млн
  • 6. Емма Радукану – 2,8 млн
  • 7. Паула Бадоса – 2,6 млн.
  • 8. Наомі Осака – 2,3 млн
  • 9. Еліза Мертенс – 2,1 млн
  • 10. Марія Саккарі – 2 млн

Українські тенісистки можуть похвалитися такими призовими:

  • 23. Еліна Світоліна – 1,3 млн
  • 52. Березня Костюк – 643 тисячі
  • 106. Ангеліна Калініна – 401 тис.
  • 155. Катерина Козлова – 233,9 тис.
  • 156. Даяна Ястремська – 232,6 тис.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Зазначимо, що чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс заробив трохи менше, ніж його дружина. За даними ATP заробіток француза у 2021 році склав 1 мільйон 13 тисяч доларів.

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Французький тенісист Гаель Монфіс
Французький тенісист Гаель Монфіс / Фото: Reuters

Раніше українка зізналася, що організація весілля обійшлася її чоловіку в 25 тисяч євро. Не відомо, чи буде зіркова пара наступного року відзначати річницю весілля, яку називають ситцевою, але грошей на таке свято у них точно вистачить.

Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса
Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса / Фото: Instagram

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