Розкішне весілля Світоліної і Монфіса в Швейцарії: перші фото без сукні і на даху

Перша ракетка України 26-річна Еліна Світоліна 16 липня вийшла заміж за 34-річного французького тенісистка Гаеля Монфіса. Весілля відбулося в Швейцарії. А напередодні Монфіс показав останнє фото Світоліної в якості нареченої.
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Фото з торжества шостої ракетки світу з України першим виклав в Instagram брат Еліни Юліан.
Судячи з фото, Еліна відмовилася від традиційного вінчального плаття, вибравши стильний білий комбінезон, який доповнила бузковою верхньою спідницею і букетом – в тон костюма Монфіса. А фотосесія молодої сім'ї проходила на даху з шикарним видом на озеро.
26-річна Еліна зустрічається з французом з 2019 року. Після першого турніру "Великого шолома" 2021 року в Австралії пара вирішила взяти паузу, але вже на початку квітня спортсмени оголосили про заручини. А потім Світоліна зізналася, як Монфіс робив їй пропозицію вийти заміж.