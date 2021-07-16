Розкішне весілля Світоліної і Монфіса в Швейцарії: перші фото без сукні і на даху

Українська тенісистка Еліна Світоліна 16 липня в Швейцарії вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса, з яким зустрічається з 2019 року

Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса / Фото: Instagram

Перша ракетка України 26-річна Еліна Світоліна 16 липня вийшла заміж за 34-річного французького тенісистка Гаеля Монфіса. Весілля відбулося в Швейцарії. А напередодні Монфіс показав останнє фото Світоліної в якості нареченої.

Читайте також: Супергеройське весілля: молодята Світоліна і Монфіс приміряли костюми героїв коміксів

Фото з торжества шостої ракетки світу з України першим виклав в Instagram брат Еліни Юліан.

В тренді У мене є причина не співати гімн! Ракицький висловив претензії Шевченку

Судячи з фото, Еліна відмовилася від традиційного вінчального плаття, вибравши стильний білий комбінезон, який доповнила бузковою верхньою спідницею і букетом – в тон костюма Монфіса. А фотосесія молодої сім'ї проходила на даху з шикарним видом на озеро.

26-річна Еліна зустрічається з французом з 2019 року. Після першого турніру "Великого шолома" 2021 року в Австралії пара вирішила взяти паузу, але вже на початку квітня спортсмени оголосили про заручини. А потім Світоліна зізналася, як Монфіс робив їй пропозицію вийти заміж.