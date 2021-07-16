Шикарная свадьба Свитолиной и Монфиса в Швейцарии: первые фото без платья и на крыше

Украинская теннисистка Элина Свитолина 16 июля в Швейцарии вышла замуж за француза Гаэля Монфиса, с которым встречается с 2019 года

Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса / Фото: Instagram

Первая ракетка Украины 26-летняя Элина Свитолина 16 июля вышла замуж за 34-летнего французского теннисистка Гаэля Монфиса. Свадьба состоялась в Швейцарии. А накануне Монфис показал последнее фото Свитолиной в качестве невесты.

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Фото с торжества шестой ракетки мира из Украины первым выложил в Instagram брат Элины Юлиан.

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Судя по фото, Элина отказалась от традиционного подвенечного платья, выбрав стильный белый комбинезон, который дополнила сиреневой верхней юбкой и букетом – в тон костюма Монфиса. А фотосессия молодой семьи проходила на крыше с шикарным видом на озеро.

26-летняя Элина встречается с французом с 2019 года. После первого турнира "Большого шлема" в 2021 году в Австралии пара решила взять паузу, но уже в начале апреля спортсмены объявили о помолвке. А потом Свитолина призналась, как Монфис делал ей предложение выйти замуж.