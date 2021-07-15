Світоліна – останній день наречена Монфіса. Несподівана заява француза

Французький тенісист Гаель Монфіс показав фото зі своєю коханою, українкою Еліною Світоліною, і анонсував майбутнє весілля на Лазуровому березі

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Наречений першої ракетки України Еліни Світоліної французький тенісист Гаель Монфіс показав нову фотографію зі своєю коханою. Спортсмени, найімовірніше, відпочивали на яхті десь на Лазуровому березі. Раніше відверте фото Світоліної обурило її фоловерів.

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"Останній день як моя наречена", – підписав фото в себе в Instagram Монфіс, натякаючи на майбутнє весілля

Данська тенісистка Кароліна Возняцкі, яка нещодавно стала мамою, написала в коментарях: "Вітаю вас обох. Який захопливий час". На це Гаель відреагував двома сердечками. Австралійський тенісист Роджер Рашид побажав молодятам чудового свята. Хоча деякі фоловери спочатку злякалися, що пара знову розходиться.

Світоліна і Монфіс / Фото: Instagram

26-річна Еліна зустрічається з французом з 2019 року. Після першого турніру "Великого шолома" в Австралії пара вирішила взяти паузу, але вже на початку квітня спортсмени оголосили про заручини. А потім Світоліна зізналася, як Монфіс пропонував їй вийти заміж.

Передбачалося, що весілля відбудеться 18 липня, але судячи з допису Монфіса, уже завтра – 16-го. І десь на узбережжі.