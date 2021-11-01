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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Це фіаско. Світоліна рекордно низько опустилася у світовому рейтингу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 листопада, 10:33
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Згідно з новим рейтингом WTA перша ракетка України Еліна Світоліна залишила ТОП-10 найкращих тенісисток світу
Еліна Світоліна вперше за останні чотири роки залишила ТОП-10 рейтингу WTA
Еліна Світоліна вперше за останні чотири роки залишила ТОП-10 рейтингу WTA / Фото: Reuters

В оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна опустилася з 6-го на 14-е місце. Вона вперше за останні чотири роки покинула топ-10.

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Прогрес продемонструвала українська тенісистка Марта Костюк, яка піднялася на п'ять сходинок рейтингу та дебютувала у ТОП-50.

Марта Костюк з перемоги стартувала на турнірі в Індіан-Уеллс
Марта Костюк з перемоги стартувала на турнірі в Індіан-Уеллс / Фото: Инстаграм

Ангеліна Калініна повторила особистий рекорд – вона на 57-му місці.

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Ангеліна Калініна обіграла переможницю Кубка Кремля
Ангеліна Калініна обіграла переможницю Кубка Кремля / Фото: kremlincup

На межі вильоту з сотні найкращих тенісисток Даяна Ястремська – вона опустилася на 21 сходинку і замикає ТОП-100.

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Очолює рейтинг австралійська тенісистка Ешлі Барті, на другому місці Аріна Соболенко з Білорусі та третьому Барбора Крейчикова з Чехії.

WTA Singles Rankings

Становище на 1 листопада 2021 року

  • 1. (1) Ешлі Барті (Австралія) – 7701
  • 2. (2) Аріна Соболенко (Білорусь) – 6150
  • 3. (4) Барбора Крейчикова (Чехія) – 4708
  • 4. (3) Кароліна Плішкова (Чехія) – 4708
  • 5. (5) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 4425
  • 6. (7) Марія Саккарі (Греція) – 3985
  • 7. (8) Онс Жабер (Туніс) – 3455
  • 8. (14) Анетт Контавейт (Естонія) – 3416
  • 9. (12) Анжелік Кербер (Німеччина) – 3320
  • 10. (11) Іга Швентек (Польща) – 3306

У новому рейтингу тенісистів-професіоналів ATP трійка лідерів зберегла свої позиції: Новак Джокович (Сербія), Данило Медведєв (Росія), Стефанос Ціципас (Греція).

FedEx ATP Rankings

Становище на 1 листопада 2021 року

  • 1. (1) Новак Джокович (Сербія) – 10340
  • 2. (2) Данило Медведєв (Росія) – 9540
  • 3. (3) Стефанос Ціципас (Греція) – 7840
  • 4. (4) Олександр Звєрєв (Німеччина) – 7180
  • 5. (5) Рафаель Надаль (Іспанія) – 5635
  • 6. (6) Андрій Рубльов (Росія) – 5150
  • 7. (7) Маттео Берреттіні (Італія) – 4768
  • 8. (8) Каспер Рууд (Норвегія) – 3670
  • 9. (11) Яннік Сіннер (Італія) – 3395
  • 10. (10) Хуберт Хуркач (Польща) – 3366

Українець Ілля Марченко опустився на 154-е місце, Сергій Стаховський – на 227-му.

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