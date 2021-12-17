17 грудня 19:30 Онлайн
Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія --
Вольфсбург --
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ РФ спалилася на Донбасі ⚽ Україна у Лізі націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Отримати тисячу Зеленського
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Українка, яка народила від легіонера Динамо, за ніч спустила у ресторанах 160 тисяч (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
17 грудня, 15:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська тенісистка Ольга Янчук добре провела ніч. Дівчина похвалилася сумами за два походи до ресторанів, де вона нагуляла на 25 мінімальних зарплат в Україні
Ольга Янчук добре відпочила у ресторані
Ольга Янчук добре відпочила у ресторані / Фото: Instagram

Дівчина скандальної зірки Динамо Жерсона Родрігеса відзначила четвер із розмахом. За ніч вона встигла відвідати два заклади, де залишила у сумі 167 370 гривень. Для порівняння, мінімальна заробітна плата в Україні становить 6500 грн.

У першому рахунок становив 105 341 грн, при цьому більше половини цієї суми пішло на оплату однієї страви або напою, яку замовили 36 порцій.

Реклама

Але цього Янчук виявилося замало, тому тенісистка вирушила до іншого закладу, де залишила трохи менше – лише 62 029 грн. Чеками красуня поділилася у себе в Instagram.

Реклама

Можливо, Ольга святкувала приїзд коханого Жерсона Родрігеса, який цього сезону виступає в оренді за французький Труа тому парі не вдається бачитися так часто, як би хотілося.

У цей же час у Instagram Родрігеса з'явилися короткі відео, на яких він ділиться з підписниками апетитними стравами.

Зазначимо, що у листопаді минулого року Ольга Янчук народила футболісту сина, якого назвали Жерсоном Джуніор.

Реклама

В червні Янчук оголосила про розлучення з Жерсоном Родрігесом, написавши в соцмережах: "Так, зараз я самотня жінка. Ми були найкращими друзями, коханцями".

Проте чи не відразу Ольга видалила ту публікацію, а потім виставила в Instagram фото з футболістом, і підписала його: "Люблю тебе, Жерсон Родрігес".

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Спорт
Більше новин
Реклама
Вривайся в зарубу!
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Лаціо

Сьогодні

19:30

Дженоа

1.44

5.00

7.10

Баварія

Сьогодні

21:30

Вольфсбург

1.19

8.10

13.50

Лідс

Завтра

19:30

Арсенал

3.85

3.90

1.92
Порівняння бійців
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко
12 груд.
06:00
Ричард Коммі
Ричард Коммі

33

Вік

34

170

Зріст

173

166

Розмах рук

180

61

Вага

61

16

Перемоги

30

2

Поразки

4

68.8%

% нокаутів

90%

750000

Гонорар за бій

700000

Результат бою
Титульний бій у Броварах
Денис Берінчик
Денис Берінчик
Завтра
21:00
Іса Чанієв
Іса Чанієв

П1

1.08

Х

21.00

П2

7.00
Ставки на бокс
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти