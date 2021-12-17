Украинка, родившая от легионера Динамо, за ночь спустила в ресторанах 160 тысяч (фото)

Украинская теннисистка Ольга Янчук хорошо провела ночь. Девушка похвасталась суммами за два похода в рестораны, где она нагуляла на 25 минимальных зарплат в Украине

Ольга Янчук хорошо отдохнула в ресторане / Фото: Instagram

Девушка скандальной звезды Динамо Жерсона Родригеса отметила четверг с размахом. За ночь она успела посетить два заведения, где оставила в сумме 167 370 гривен. Для сравнения, минимальная зарплата в Украине составляет 6500 грн.

В первом счет составил 105 341 грн, при этом, больше половины этой суммы ушло на оплату одного блюда или напитка, которое заказали 36 порций.

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Но этого Янчук оказалось мало, поэтому теннисистка отправилась в другое заведения, где оставила немного меньше – всего 62 029 грн. Чеками красотка поделилась у себя в Instagram.

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Возможно Ольга праздновала приезд возлюбленного Жерсона Родригеса, который в этом сезоне выступает в аренде за французский Труа, поэтому паре не удается видеться так часто, как бы хотелось.

В это же время в Instagram Родригеса появились короткие видео, на которых он делится с подписчиками аппетитными блюдами.

Отметим, что в ноябре прошлого года Ольга Янчук родила футболисту сына, которого назвали Жерсоном Джуниором.

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В июне Янчук объявила о расставании с Жерсоном Родригесом, написав в соцсетях: "Да, сейчас я одинокая женщина. Мы были лучшими друзьями, любовниками".

Однако едва ли не сразу же Ольга удалила ту публикацию, а затем выставила в Instagram фото с футболистом, и подписала его: "Люблю тебя, Жерсон Родригес".