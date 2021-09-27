Поводився неадекватно: Суркіс не стерпів поведінку зіркового легіонера

Киянам вдалося домовитися про оренду Родрігеса в Труа з правом викупу. Президент Динамо Іорь Срукіс розповів причини розставання із зірковим легіонером.

"Родрігес – дуже сильний футболіст. Але він вважав, і говорив про це в слух, що він повинен бути футболістом основного складу, і ні в якому разі його не можна змінювати, у жодному разі він не повинен не грати певні ігри.

Чого у Луческу бути не може. І ще поводився неадекватно. Тому ми його віддали в оренду з правом викупу. На сьогоднішній день незамінних немає", – зізнався Суркіс в ефірі каналів Футбол.