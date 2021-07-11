Як Джеймс Бонд! Шева – на фіналі Вімблдону

За своїм зовнішнім виглядом тренер збірної України, котрий прийшов на трибуни повболівати за свого сербського друга Новака Джоковича, нагадував актора Деніела Крейга

Шевченко на фіналі Вімблдону / Фото: Twitter

Андрій Шевченко прийшов повболівати за свого друга Новака Джоковича в фіналі Вімблдону-2021. За підтримки головного тренера збірної України серб здолав італійця Маттео Берреттіні з рахунком 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3 і вшосте в кар'єрі став чемпіоном лондонського трав'яного мейджора.

Правда, Шеву не так і легко було впізнати – володар "Золотого м'яча"-2004 прийшов на трибуни в окулярах, будучи схожим на англійського актора Деніела Крейга, відомого за роллю Джеймса Бонда.

Джокович – переможець Вімблдону-2021 / Фото: Reuters

Додамо, що Шевченко, який проживає в Лондоні, і Джокович, котрий регулярно тут виграє турніри, дружать вже багато років. А торік знаменитий українець зі своїм сином взяли участь в челленджі сербського тенісиста.