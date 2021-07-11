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Як Джеймс Бонд! Шева – на фіналі Вімблдону

Олег Люлька Олег Люлька
11 липня, 20:23
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За своїм зовнішнім виглядом тренер збірної України, котрий прийшов на трибуни повболівати за свого сербського друга Новака Джоковича, нагадував актора Деніела Крейга
Шевченко на фіналі Вімблдону
Шевченко на фіналі Вімблдону / Фото: Twitter

Андрій Шевченко прийшов повболівати за свого друга Новака Джоковича в фіналі Вімблдону-2021. За підтримки головного тренера збірної України серб здолав італійця Маттео Берреттіні з рахунком 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3 і вшосте в кар'єрі став чемпіоном лондонського трав'яного мейджора.

Правда, Шеву не так і легко було впізнати – володар "Золотого м'яча"-2004 прийшов на трибуни в окулярах, будучи схожим на англійського актора Деніела Крейга, відомого за роллю Джеймса Бонда.

Джокович – переможець Вімблдону-2021
Джокович – переможець Вімблдону-2021 / Фото: Reuters

Додамо, що Шевченко, який проживає в Лондоні, і Джокович, котрий регулярно тут виграє турніри, дружать вже багато років. А торік знаменитий українець зі своїм сином взяли участь в челленджі сербського тенісиста.

Шева взяв участь в челенджі Джоковича Відео: Instagram

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4
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9
2
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3
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3
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#
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О
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3
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3
Україна
3
4:5
3
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Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
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3
4
Польща
3
4:6
1
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Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
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4
4
Угорщина
3
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