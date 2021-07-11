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Відверте фото Світоліної обурило її фоловерів: "Так тобі Вімблдон ніколи не виграти"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
11 липня, 00:04
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На думку прихильників української тенісистки, їй варто було б попотіти на кортах Лондона, а не під гарячим сонечком на пляжі в Монте-Карло
Еліна Світоліна в Монако
Еліна Світоліна в Монако / Фото: Instagram

Еліна Світоліна розділила своїх фоловерів на два табори, опублікувавши відверте фото в Instagram.

Перша ракетка України, зануривши ноги в воду, лежить в червоному купальнику на кам'янистому пляжі в Монте-Карло, де у неї є своя квартира. Шикарна фігура, ефектне татуювання на стегні.

"Очко, сет і матч за Світоліною", – зацінив цей знімок української тенісистки один з її підписників

А ось інші англійською мовою почали картати Еліну:

  • "Люди в Лондоні борються до останнього, а вона вилітає на ранній стадії турніру і зараз чилиться на пляжі"
  • "Ех, Еліно, поменше б цього Інстаграма, і ти б виграла Вімблдон. Таланту у тебе не менше, ніж у Барті, але..."

Читайте також: Нікітюк заздрить Світоліній, що похизувалася в купальнику в Монако

Нагадаємо, переможницею жіночого Вімблдону-2021, що завершився 10 липня, вперше в кар'єрі стала австралійка Ешлі Барті. Світоліна ж у другому раунді змагань поступилася полячці Магді Лінетт.

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