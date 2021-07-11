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Джокович виграв Вімблдон і відразу з'їв траву (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
11 липня, 19:51
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У фіналі лондонського мейджора сербський тенісист в чотирьох сетах здолав італійця Маттео Берреттіні і поклав до своєї кишені два мільйони євро призових
Джокович - переможець Вімблдону-2021
Джокович - переможець Вімблдону-2021 / Фото: Reuters

Перша ракетка світу серб Новак Джокович обіграв у фінальному матчі Вімблдону італійця Маттео Берреттіні з рахунком 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3. Ця перемога дозволила Новаку вшосте в кар'єрі стати чемпіоном лондонського трав'яного мейджора.

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Джокович не був би Джоковичем, якби не відзначився оригінальним святкуванням перемоги. Серб відщипнув трохи травички з корту після матчу і спробував на смак – Новаку сподобалося!

Відзначимо, що після невдалого першого сету Джокович узяв три партії поспіль і виграв уже третій титул турніру "Великого шолома" в цьому році.

Тривалість зустрічі склала 3 години 27 хвилин.

За всю гру Джокович виконав 6 ейсів, зробив 4 подвійні помилки і реалізував 6 брейк-пойнтів з 15. На рахунку італійця Маттео Берреттіні – 16 подач навиліт, 3 подвійні помилки і 2 брейки за 7 брейк-пойнтів.

Рекордсменом за кількістю титулів на Вімблдоні є швейцарець Роджер Федерер. На його рахунку 8 перемог.

Нагадаємо, що чемпіонкою Вімблдону-2021 у жінок стала австралійка Ешлі Барті, котра напередодні здолала у фіналі чешку Кароліну Пшішкову.

За свою лондонську перемогу Джокович, як і Барті, отримає 1 979 979 євро призових, а їхні фінальні жертви – по 1 048 224 євро.

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