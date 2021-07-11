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Как Джеймс Бонд! Шева – на финале Уимблдона

Олег Люлька Олег Люлька
11 июля, 20:23
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По своему внешнему виду тренер сборной Украины, пришедший на трибуны поболеть за своего сербского друга Новака Джоковича, напоминал актера Дэниела Крейга
Шевченко на финале Уимблдона
Шевченко на финале Уимблдона / Фото: Twitter

Андрей Шевченко пришел поболеть за своего друга Новака Джоковича в финале Уимблдона-2021. При поддержке главного тренера сборной Украины серб одолел итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3 и в шестой раз в карьере стал чемпионом лондонского травяного мэйджора.

Правда, Шеву не так и легко было узнать – обладатель "Золотого мяча"-2004 пришел на трибуны в очках, немного смахивая на английского актера Дэниела Крейга, известного по роли Джеймса Бонда.

Джокович – победитель Уимблдона-2021
Джокович – победитель Уимблдона-2021 / Фото: Reuters

Добавим, что Шевченко, проживающий в Лондоне, и Джокович, регулярно тут выигрывающий турниры, дружат уже много лет. А в прошлом году знаменитый украинец со своим сыном приняли участие в челлендже сербского теннисиста.

Шева принял участие в челлендже Джоковича Видео: Instagram

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