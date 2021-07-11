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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Сини Шеви співали гімн України, а він їх контролював: невідомий факт з Євро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
11 липня, 18:53
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Як стало відомо, під час переможного матчу зі шведами в Глазго Шевченко встигав не тільки керувати командою, але і контролювати поведінку синів на трибунах
Андрій Шевченко із синами
Андрій Шевченко із синами / Фото: FootBoom

Стали відомі подробиці поведінки синів Андрія Шевченка, 16-річного Джордана і 14-річного Крістіана, які вболівали за збірну України на стадіоні в Глазго в переможному для нашої команди матчі 1/8 фіналу Євро зі Швецією.

Італія – Англія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2020

"Бачив їх на матчі в Глазго. Вони сиділи в окремому секторі, де були і інші сім'ї гравців, і дуже активно підтримували батька і збірну. Постійно кричали "Ukraine", "Слава Україні". Навіть співали наш гімн, і взагалі дуже активно себе поводили. Коли сектори в останні хвилин 15 матчу почали кричати "Шева! Шева!", сини Андрія Миколайовича підтримали це скандування", – наводить слова журналіста Романа Бебеха Tribuna.com

"Шевченко подякував трибунам, поаплодувавши, а своїм дітям показав рукою, щоб присіли і заспокоїлися. Тобто, тривав матч, а він контролював не тільки футболістів, але і синів. Вони реально дуже фаново дивилися футбол: як то кажуть, "стрибали, сміялися, плакали". І відразу після гри батько забрав їх з собою до роздягальні", – додав Бебех

Як ми писали раніше, після матчу зі шведами сини Шевченка прорвалися на поле, де привітали Олександра Зінченка, якого вони вже не просто наздогнали за зростом, а й перегнали. А потім Джордан і Крістіан потрапили в обійми свого батька.

Згадаймо, як Україна обіграла Швецію на Євро-2020

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#
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І
Г
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9
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Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
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3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
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3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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