Сини Шеви співали гімн України, а він їх контролював: невідомий факт з Євро-2020

Як стало відомо, під час переможного матчу зі шведами в Глазго Шевченко встигав не тільки керувати командою, але і контролювати поведінку синів на трибунах

Андрій Шевченко із синами / Фото: FootBoom

Стали відомі подробиці поведінки синів Андрія Шевченка, 16-річного Джордана і 14-річного Крістіана, які вболівали за збірну України на стадіоні в Глазго в переможному для нашої команди матчі 1/8 фіналу Євро зі Швецією.

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"Бачив їх на матчі в Глазго. Вони сиділи в окремому секторі, де були і інші сім'ї гравців, і дуже активно підтримували батька і збірну. Постійно кричали "Ukraine", "Слава Україні". Навіть співали наш гімн, і взагалі дуже активно себе поводили. Коли сектори в останні хвилин 15 матчу почали кричати "Шева! Шева!", сини Андрія Миколайовича підтримали це скандування", – наводить слова журналіста Романа Бебеха Tribuna.com

"Шевченко подякував трибунам, поаплодувавши, а своїм дітям показав рукою, щоб присіли і заспокоїлися. Тобто, тривав матч, а він контролював не тільки футболістів, але і синів. Вони реально дуже фаново дивилися футбол: як то кажуть, "стрибали, сміялися, плакали". І відразу після гри батько забрав їх з собою до роздягальні", – додав Бебех

Як ми писали раніше, після матчу зі шведами сини Шевченка прорвалися на поле, де привітали Олександра Зінченка, якого вони вже не просто наздогнали за зростом, а й перегнали. А потім Джордан і Крістіан потрапили в обійми свого батька.

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