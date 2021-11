Є підтвердження! Зникла китайська тенісистка вперше з'явилася на публіці

Відео виклав головний редактор китайської державної газети Global Times Ху Сіцзін. Раніше він виклав ролик, у якому спортсменка вечеряє з тренером та друзями. Стверджується, що відео було зроблено 20 листопада.

Два тижні тому Пен Шуай розповіла, що її змусили до сексуального зв'язку з колишнім віце-прем'єром Китаю Чжаном Гаолі, стосунки з яким тривали кілька років. За словами тенісистки, вперше політик змусив її налагодити статевий зв'язок десять років тому.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy