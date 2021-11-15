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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Не виходить на зв'язок: тенісистка зникла після звинувачень віцепрем'єра у сексуальному насильстві

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
15 листопада, 08:59
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Переможниця двох турнірів "Великого шолома" у парному розряді китаянка Пен Шуай не виходить на зв'язок понад півтора тижні.
Шуай Пен
Шуай Пен / Фото: Associated Press

Раніше Пен Шуай розповіла у китайській соцмережі Weibo про домагання колишнього віцепрем'єра Китаю Чжана Гаолі.

Повідомлення було видалено приблизно через 20 хвилин після того, як воно було вперше показано на сайті, і всі нещодавні повідомлення були видалені з сайту.

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Пошукові запити на ім'я Пен Шуай і Чжан Гаолі все ще були заблоковані в соціальній мережі та пошуковій системі Baidu. Офіційний обліковий запис тенісистки все ще був активним, але пошуки з його ім'ям не дали результатів на платформі.

59-та ракетка світу француженка Алізе Корне у своєму твіттері запустила хештег, пов'язаний із китайською тенісисткою #WhereIsPengShuai.

"Не мовчатимемо. Де Пен Шуай? – Написала Алізі Корне.

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WTA дала коментар стосовно ситуації з китайською тенісисткою Пен Шуай.

"Нещодавні події в Китаї, пов'язані з гравцем WTA Пен Шуай, викликають глибоке занепокоєння. Як організація, що займається проблемами жінок, ми залишаємося вірними принципам, на яких ми були засновані – рівність, можливості та повагу.

Ми дякуємо Пен Шуай за її дивовижну мужність і силу, з якими вона виступила. Жінки по всьому світу знаходять свій голос, щоб несправедливість могла бути виправлена.

Ми очікуємо, що це питання буде розглянуте належним чином, тобто звинувачення мають бути розслідувані повністю, справедливо, прозоро та без цензури", – йдеться у заяві організації.

Пен завершила кар'єру у 2018 році. Вона двічі за кар'єру вигравала турніри "Великого шолома" у парному розряді та виграла 25 турнірів WTA. Вона була першою ракеткою світу у парному розряді у лютому 2014 року, двічі завершувала рік у топ-5 рейтингу.

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