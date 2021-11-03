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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Легендарна тенісистка звинуватила колишнього віцепрем'єра Китаю у сексуальному насильстві

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
3 листопада, 15:48
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Колишня китайська тенісистка Шуай Пен опублікувала звинувачення на адресу політика на своїй офіційній сторінці у соцмережі
Шуай Пен
Шуай Пен / Фото: Associated Press

Дворазова чемпіонка турнірів "Великого шолома" у парних розрядах Шуай Пен звинуватила у сексуальному насильстві колишнього віцепрем'єра Китаю Чжана Гаолі.

Раніше ми писали, що найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна розлучилася з тренером після провального сезону.

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2 вересня Пен зробила заяву на своїй офіційній сторінці в китайській соцмережі Weibo, але невдовзі пост було видалено, повідомляє New York Times. Після цього було заблоковано пошук за її ім'ям та за словом "теніс".

У посту Пен розповіла, що чиновник напав на неї понад 10 років тому, ще під час його служби у Комітеті КПК у Тяньцзіні, і вони тривалий час не бачилися. Близько трьох років тому, вже коли Чжан вийшов у відставку, він запросив Пен пограти в теніс з ним та його дружиною, а потім на обід у них вдома. Там він знову змусив Пен зайнятися сексом. У результаті Пен погодилася на роман із Чжаном, який тривав донедавна.

У пості Пен визнає, що не зможе подати докази звинувачень.

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Пен завершила кар'єру у 2018 році. Вона двічі за кар'єру вигравала турніри "Великого шолома" у парному розряді та виграла 25 турнірів WTA. Вона була першою ракеткою світу у парному розряді у лютому 2014 року, двічі завершувала рік у топ-5 рейтингу.

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