Есть подтверждение! Пропавшая китайская теннисистка впервые появилась на публике

Видео выложил главный редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзин. Ранее он же выложил ролик, в котором спортсменка ужинает с тренером и друзьями. Утверждается, что видео было сделано 20 ноября.

Две недели назад Пэн Шуай рассказала, что ее принудили к сексуальной связи с бывшим вице-премьером Китая Чжаном Гаоли, отношения с которым продолжались несколько лет. По словам теннисистки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy