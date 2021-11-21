Есть подтверждение! Пропавшая китайская теннисистка впервые появилась на публике

Появились новые кадры с китайской теннисистка Пэн Шуай, которая ранее считалась пропавшей. Она впервые за несколько недель появилась на публике

Шуай Пэн / Фото: Associated Press

Видео выложил главный редактор китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзин. Ранее он же выложил ролик, в котором спортсменка ужинает с тренером и друзьями. Утверждается, что видео было сделано 20 ноября.

"Пэн Шуай появилась на церемонии открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине в воскресенье утром2, — написал Сицзинь.

Две недели назад Пэн Шуай рассказала, что ее принудили к сексуальной связи с бывшим вице-премьером Китая Чжаном Гаоли, отношения с которым продолжались несколько лет. По словам теннисистки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад.

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Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin (@HuXijin_GT) November 21, 2021

Вскоре этот пост, опубликованный на сайте Weibo, исчез, а сама спортсменка перестала появляться на публике.

Пэн завершила карьеру в 2018 году. Она дважды за карьеру выигрывала турниры Большого шлема в парном разряде и выиграла 25 турниров WTA. Она была первой ракеткой мира в парном разряде в феврале 2014 года, дважды завершала год в топ-5 рейтинга.