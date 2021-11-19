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Визнав свою провину: російського теніста дискваліфіковано на тривалий строк за допінг

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
19 листопада, 18:54
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Російський тенісист Теймураз Габашвілі дістав дискваліфікацію на 20 матчів. Таке покарання він отримав за порушення антидопінгових правил
Теймураз Габашвілі
Теймураз Габашвілі / Фото: AFP

У допінг-пробі, яку 36-річний Габашвілі здав у червні на турнірі в Казахстані, виявили фуросемід — заборонений діуретик. Гравець визнав свою провину та погодився на дискваліфікацію.

Раніше ми писали, що єдина російська олімпійська чемпіонка погоріла на допінгу.

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Термін дискваліфікації російського тенісиста відраховується з дати ухвалення рішення – 18 листопада 2021 року, і завершиться 17 липня 2023 року, повідомляє пресслужба ITF.

Для російського тенісиста це перше порушення антидопінгових правил у кар'єрі.

Зазначимо, що раніше Габашвілі підозрювали у договірних матчах у 2016 році — нібито він входив до числа 16 гравців із топ-50, які грали на контору. Тенісистові не було пред'явлено звинувачення.

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Габашвілі двічі виходив до 1/8 фіналу Ролан Гаррос (2010, 2015) – це його найкращий результат на турнірах Великого шолома у кар'єрі.

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