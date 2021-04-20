Цуренко не вірить, що зможе виступити на Олімпіаді в Токіо

Колишня друга ракетка України Леся Цуренко продовжує відновлення після травми. У березні тенісистка знялася з турніру в Майамі через проблеми з ліктем, які турбують її ще з 2019 року.
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Найближчий турнір, на якому планує виступити українка – Відкритий чемпіонат Франції, який в цьому році стартує 24 травня в Парижі.
"Поспішати не можна, адже за декілька тижнів нам вдається прибрати біль в лікті, але необхідно дійти до нуля і потім знову почати тренуватися. Якщо ми почнемо активно тренуватися при невеликих болях, то лікоть буде знову боліти", – розповіла Цуренко в інтерв'ю "Україні 24".
Докучлива травма поставила під питання участь українки в Олімпійських іграх. Зараз українка перебуває на 138-му місці в світовому рейтингу, тому потрапити на Ігри в Токіо завдання непросте.
Думаю, це буде дуже складно, тому що не дозволяє рейтинг. Було б дуже непогано пограти саме зараз. Починаючи з Дохи, Дубая у мене були вже набагато краще результати і я дійсно впевнено перемагала. Я набиралася упевненості і розуміла, що можу обіграти спокійно більшість гравців. Але на жаль, лікоть почав трішки боліти ", – додала спортсменка.
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