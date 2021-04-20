Цуренко не вірить, що зможе виступити на Олімпіаді в Токіо

Зірка українського тенісу ніяк не може відновитися від травми ліктя. Леся повернулася на корт після тривалого лікування, але знову змушена була перервати сезон

Колишня друга ракетка України Леся Цуренко продовжує відновлення після травми. У березні тенісистка знялася з турніру в Майамі через проблеми з ліктем, які турбують її ще з 2019 року.

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Найближчий турнір, на якому планує виступити українка – Відкритий чемпіонат Франції, який в цьому році стартує 24 травня в Парижі.

"Поспішати не можна, адже за декілька тижнів нам вдається прибрати біль в лікті, але необхідно дійти до нуля і потім знову почати тренуватися. Якщо ми почнемо активно тренуватися при невеликих болях, то лікоть буде знову боліти", – розповіла Цуренко в інтерв'ю "Україні 24".

Докучлива травма поставила під питання участь українки в Олімпійських іграх. Зараз українка перебуває на 138-му місці в світовому рейтингу, тому потрапити на Ігри в Токіо завдання непросте.

Думаю, це буде дуже складно, тому що не дозволяє рейтинг. Було б дуже непогано пограти саме зараз. Починаючи з Дохи, Дубая у мене були вже набагато краще результати і я дійсно впевнено перемагала. Я набиралася упевненості і розуміла, що можу обіграти спокійно більшість гравців. Але на жаль, лікоть почав трішки боліти ", – додала спортсменка.

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