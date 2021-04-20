Русский
$ 28,01
33,71
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

Цуренко не вірить, що зможе виступити на Олімпіаді в Токіо

20 квітня, 12:16

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Зірка українського тенісу ніяк не може відновитися від травми ліктя. Леся повернулася на корт після тривалого лікування, але знову змушена була перервати сезон

Колишня друга ракетка України Леся Цуренко продовжує відновлення після травми. У березні тенісистка знялася з турніру в Майамі через проблеми з ліктем, які турбують її ще з 2019 року.

Реклама

Читайте також: Здається, його закинули! Українська тенісистка-мільйонерка показала своє рідне корт біля АЕС

Найближчий турнір, на якому планує виступити українка – Відкритий чемпіонат Франції, який в цьому році стартує 24 травня в Парижі.

"Поспішати не можна, адже за декілька тижнів нам вдається прибрати біль в лікті, але необхідно дійти до нуля і потім знову почати тренуватися. Якщо ми почнемо активно тренуватися при невеликих болях, то лікоть буде знову боліти", – розповіла Цуренко в інтерв'ю "Україні 24".

Докучлива травма поставила під питання участь українки в Олімпійських іграх. Зараз українка перебуває на 138-му місці в світовому рейтингу, тому потрапити на Ігри в Токіо завдання непросте.

Думаю, це буде дуже складно, тому що не дозволяє рейтинг. Було б дуже непогано пограти саме зараз. Починаючи з Дохи, Дубая у мене були вже набагато краще результати і я дійсно впевнено перемагала. Я набиралася упевненості і розуміла, що можу обіграти спокійно більшість гравців. Але на жаль, лікоть почав трішки боліти ", – додала спортсменка.

Читайте також: "Здохни тварюка" – класика, а найчастіше побажання – це рак": що пишуть Цуренко в соцмережах

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

теніс Леся Цуренко

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Здається, його закинули! Українська тенісистка-мільйонерка показала свій рідний корт біля АЕС
Здається, його закинули! Українська тенісистка-мільйонерка показала свій рідний корт біля АЕСТеніс
Наречений Світоліної вже шукав каблучку для іншої: всі дівчата Монфіса
Наречений Світоліної вже шукав каблучку для іншої: всі дівчата МонфісаТеніс
Матір-одиначку засудили за щеплення від коронавірусу, але спортсменка не стала мовчати
Матір-одиначку засудили за щеплення від коронавірусу, але спортсменка не стала мовчатиТеніс
Українська тенісистка роздяглася до трусів перед матчем з Японією
Українська тенісистка роздяглася до трусів перед матчем з ЯпонієюТеніс
Вижив на
Вижив на "Титаніку" і виграв Олімпіаду: неймовірна доля нащадка Бенджаміна ФранклінаТеніс
Українська тенісистка вийшла заміж після тріумфу в Москві
Українська тенісистка вийшла заміж після тріумфу в МосквіТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти