Цуренко не верит, что сможет выступить на Олимпиаде в Токио

Бывшая вторая ракетка Украины Леся Цуренко продолжает восстановление после травмы. В марте теннисистка снялась с турнира в Майами из-за проблем с локтем, которые тревожат ее еще с 2019 года.
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Ближайший турнир, на котором планирует выступить украинка – Открытый чемпионат Франции, который в этом году стартует 24 мая в Париже.
"Спешить нельзя, ведь за несколько недель нам удается убрать боль в локте, но нужно дойти до нуля и потом снова начать тренироваться. Если мы начнем активно тренироваться при небольших болях, то локоть будет снова болеть", – рассказала Цуренко в интервью "Украина 24".
Неприятная травма поставил под вопрос участие украинки в Олимпийских играх. Сейчас украинка находится на 138-м месте в мировом рейтинге, поэтому отобраться на Игры в Токио задача непростая.
Думаю, это будет очень сложно, потому что не позволяет рейтинг. Было бы очень неплохо поиграть именно сейчас. Начиная с Дохи, Дубая у меня были уже намного лучше результаты и я действительно уверенно побеждала. Я набиралась уверенности и понимала, что могу обыграть спокойно большинство игроков. Но к сожалению, локоть начал немного болеть", – добавила спортсменка.
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