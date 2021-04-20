Цуренко не верит, что сможет выступить на Олимпиаде в Токио

Звезда украинского тенниса никак не может восстановиться от травмы локтя. Леся вернулась на корт после длительного лечения, но снова вынуждена была прервать сезон

Бывшая вторая ракетка Украины Леся Цуренко продолжает восстановление после травмы. В марте теннисистка снялась с турнира в Майами из-за проблем с локтем, которые тревожат ее еще с 2019 года.

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Ближайший турнир, на котором планирует выступить украинка – Открытый чемпионат Франции, который в этом году стартует 24 мая в Париже.

"Спешить нельзя, ведь за несколько недель нам удается убрать боль в локте, но нужно дойти до нуля и потом снова начать тренироваться. Если мы начнем активно тренироваться при небольших болях, то локоть будет снова болеть", – рассказала Цуренко в интервью "Украина 24".

Неприятная травма поставил под вопрос участие украинки в Олимпийских играх. Сейчас украинка находится на 138-м месте в мировом рейтинге, поэтому отобраться на Игры в Токио задача непростая.

Думаю, это будет очень сложно, потому что не позволяет рейтинг. Было бы очень неплохо поиграть именно сейчас. Начиная с Дохи, Дубая у меня были уже намного лучше результаты и я действительно уверенно побеждала. Я набиралась уверенности и понимала, что могу обыграть спокойно большинство игроков. Но к сожалению, локоть начал немного болеть", – добавила спортсменка.

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