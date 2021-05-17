Australian Open-2022 можуть перенести з Австралії: хто прийме турнір

Australian Open 2022 року може бути перенесений в іншу країну через рішення уряду Австралії залишити міжнародні кордони закритими до середини 2022 року.
Гравці, які беруть участь в турнірах WTA і ATP по всьому світу, потрапляють в міхур, який дозволяє їм тренуватися і змагатися без суворої самоізоляції. Під час турнірів в США або Європі вони перебувають на самоізоляції, поки не отримають негативний результат на COVID-19, а потім можуть вільно переміщатися в міхурі.
Однак в Мельбурні спортсменам довелося два тижні сидіти на карантині в своїх готельних номерах .
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Одними з потенційних міст-організаторів будуть Дубай і Доха, які приймали кваліфікацію турніру "Великого шолома" в цьому році, повідомляє ABC Sport .
Гран-прі Австралії в Формулі-1 також чекає невизначене майбутнє, оскільки гонка, яка була перенесена з березня на листопад, потребує пом'якшення карантинних заходів, адже вона відбудеться через два тижні після Гран-прі Бразилії – гонщики фізично не зможуть відбути карантин.