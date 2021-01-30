З танцями з полону: українська тенісистка оригінально відзначила звільнення

Українська тенісистка Леся Цуренко тепер може повноцінно готуватися до Australian Open. Нашу спортсменку випустили з карантинного полону. Вчора на свободу вийшла і Марта Костюк .

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Турнір "Великого шолома" стартує 8 лютого. В середині січня тенісисти стали прибувати в Мельбурн і відразу потрапили на ізоляцію. Більшість з них провели два тижні в готелі без права виходу з номера.

"Нема слів, просто емоції", – так підписала своє відео в Instagram Цуренко. Леся покидала готель пританцьовуючи.

А ось так Леся тренувалася в готельному номері на карантині.

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Леся Цуренко вже на свободі.

Уроки, телевізор і планшет: як розважає дітей на карантині зірка українського тенісу. Це Катерина Бондаренко розповідала, як проводить час в ув'язненні з двома дітьми.

Раніше ми писали, що Марта Костюк поскаржилася на карантин в Австралії: поганий wi-fi і немає велосипеда.

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