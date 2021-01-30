Русский
$ 28,19
34,1
  1. Спорт
  2. Новини тенісу

З танцями з полону: українська тенісистка оригінально відзначила звільнення

30 січня, 09:26

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У Лесі Цуренко завершився карантин

Українська тенісистка Леся Цуренко тепер може повноцінно готуватися до Australian Open. Нашу спортсменку випустили з карантинного полону. Вчора на свободу вийшла і Марта Костюк .

Реклама

Турнір "Великого шолома" стартує 8 лютого. В середині січня тенісисти стали прибувати в Мельбурн і відразу потрапили на ізоляцію. Більшість з них провели два тижні в готелі без права виходу з номера.

"Нема слів, просто емоції", – так підписала своє відео в Instagram Цуренко. Леся покидала готель пританцьовуючи.

А ось так Леся тренувалася в готельному номері на карантині.

Реклама

Леся Цуренко вже на свободі.

Уроки, телевізор і планшет: як розважає дітей на карантині зірка українського тенісу. Це Катерина Бондаренко розповідала, як проводить час в ув'язненні з двома дітьми.

Раніше ми писали, що Марта Костюк поскаржилася на карантин в Австралії: поганий wi-fi і немає велосипеда.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

теніс Леся Цуренко Australian Open тенісистка Великий шолом
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Бюст, шпильки і коротка спідничка. Зірка українського тенісу показала
Бюст, шпильки і коротка спідничка. Зірка українського тенісу показала "явну непристойність"Теніс
Світоліна дивиться Гордона й Нікитюк в Австралії і танцює під TikTok
Світоліна дивиться Гордона й Нікитюк в Австралії і танцює під TikTokТеніс
На 15-й день ув'язнення в Австралії українка встала на руки і показала свою гнучкість
На 15-й день ув'язнення в Австралії українка встала на руки і показала свою гнучкістьТеніс
Українці заборонили грати в теніс і тепер залишається тільки йти в суд
Українці заборонили грати в теніс і тепер залишається тільки йти в судТеніс
Замкнута в номері українка здала тест на COVID-19 і готується зі зламаним тренажером
Замкнута в номері українка здала тест на COVID-19 і готується зі зламаним тренажеромТеніс
Убивча блондинка: з таким тренером ви не захочете покидати корт
Убивча блондинка: з таким тренером ви не захочете покидати кортТеніс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти