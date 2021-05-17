Який у вас настрій на цьому тижні? Еліна Світоліна показала новий імідж

Українська тенісистка радіє понеділка в червоному міні платті. Спортсменка показала нове фото в соцмережах і зібрала в коментарях сотні коментарів

Эліна Світоліна радіє початку нового тижня / Фото: Instagram

Українська тенісистка Еліна Світоліна показала свій настрій на понеділок. Дівчина опублікувала в Instagram фото в яскраво червоному міні платті і білій панамці.

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"Який у вас настрій на цьому тижні? Мій дуже схожий на це", – підписала фото тенісистка і додала смайлик у вигляді коктейлю.

Світоліна займає шосте місце в рейтингу кращих тенісисток світу. Минулого тижня українка виступала на турнірі в Римі, але припинила боротьбу в чвертьфіналі, поступившись Ізі Свьонтек.

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