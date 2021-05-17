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Який у вас настрій на цьому тижні? Еліна Світоліна показала новий імідж

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
17 травня, 18:27
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Українська тенісистка радіє понеділка в червоному міні платті. Спортсменка показала нове фото в соцмережах і зібрала в коментарях сотні коментарів
Эліна Світоліна радіє початку нового тижня
Эліна Світоліна радіє початку нового тижня / Фото: Instagram

Українська тенісистка Еліна Світоліна показала свій настрій на понеділок. Дівчина опублікувала в Instagram фото в яскраво червоному міні платті і білій панамці.

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"Який у вас настрій на цьому тижні? Мій дуже схожий на це", – підписала фото тенісистка і додала смайлик у вигляді коктейлю.

Світоліна займає шосте місце в рейтингу кращих тенісисток світу. Минулого тижня українка виступала на турнірі в Римі, але припинила боротьбу в чвертьфіналі, поступившись Ізі Свьонтек.

Раніше ми писали, що європейські ЗМІ оббрехали Ястремську в історії з допінгом. Сексу у українки не було? 33-тя ракетка світу Даяна Ястремська впевнена, що її виправдають, коли у спортсменки буде можливість представити свою справу і свої докази на повноцінному слуханні.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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