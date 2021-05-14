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Зупиніть цю пожежу! Світоліна вразила формою на турнірі в Римі

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
14 травня, 12:20
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Українська тенісистка на грунтовому турнірі WTA1000 виграла вже два матчі і вийшла в чвертьфінал, блиснувши також і своєю красою
/ Фото: Reuters

Зірка українського спорту Еліна Світоліна, схоже, набрала непогану форму. В четвер Світоліна розгромила іспанку Гарбіньє Мугурусу на турнірі WTA в Римі. Одеситка виграла в Італії два матчі і пройшла вже до чвертьфіналу (перше коло вона пропускала, маючи високий рейтинг). Третій поєдинок Еліна проведе в п'ятницю ввечері. Її суперницею буде 19-річна зірка з Польщі Іга Свентек.

При цьому Світоліна не забуває ділитися кадрами на своїй сторінці в Instagram, викликаючи захоплення у шанувальників. Навіть популярна телеведуча Леся Нікітюк захопилася: "Ух!!! Зупиніть цю пожежу".

Чергова зустріч у Римі, де українка вже двічі брала головний приз, почнеться приблизно о 19:00 за київським часом. Турнір в Італії вважається репетицією перед Відкритим чемпіонатом Франції.

В тренді

Днями Світоліна вилетіла з ТОП-5 рейтингу найкращих тенісисток світу.

Нагадаємо, нещодавно наша тенісистка прийняла пропозицію Гаеля Монфіса вийти заміж. Весілля очікується в липні.

Дивіться, як Еліна і Гаель співали в машині під час романтичної поїздки:

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