Я не можу контролювати Бога – зіркова тенісистка знайшла причину затримки матчу

Американка Венус Вільямс, багаторазова переможниця турнірів "Великого шолома", оригінально відповіла судді на прохання швидше подавати

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Кумедний епізод стався сьогодні на грунтовому турнірі WTA в італійській Пармі з призовим фондом 190 тисяч євро. У матчі першого кола зустрічалися 40-річна Венус Вільямс і 26-річна словачка Анна-Кароліна Шмідлова. Суддя на вишці кілька разів робив зауваження зірковій американці, що потрібно подавати швидше, оскільки вона не встигала ввести м'яч в гру за покладені 25 секунд.

Тим часом Світоліна вразила Никитюк формою на турнірі в Римі.

Старша з сестер Вільямс оригінально відповіла служителю Феміди:

"Я не можу контролювати вітер. Або Бога. Якщо вітер дме, я нічого не можу зробити. Я не можу контролювати Бога. Поговоріть із ним".

На жаль для Вільямс, матч вона програла в трьох сетах. Нині колись перша ракетка планети займає 102-ге місце в світовому рейтингу, а її кривдниця – 125-те. До речі, виступає в Італії і 39-річна Серена Вільямс, яка легко пройшла перше коло. Молодша з сестер – наразі №8 у світі.

Днями європейські ЗМІ Ястремську обмовили в історії з допінгом.

Згадаймо, як Еліна Світоліна вигравала в Таїланді: