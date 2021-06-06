Оце Падун ушкварив! Українець виграв королівську велогонку у Франції

Український спортсмен Марк Падун за чотири години з гаком тріумфально подолав 147 кілометрів гірського етапу велобагатоденки "Критеріум Дофіне"

Український велогонщик Марк Падун / Фото: Instagram

Український велогонщик Марк Падун розійшовся не на жарт! Після сенсаційної перемоги на сьомому етапі престижної шосейної велобагатоденки "Критеріум Дофіне", здобутої напередодні, 24-річний Падун сьогодні виграв і завершальний восьмий етап змагань у Франції – українцю не було рівних на королівському гірському маршруті із сімома підйомами завдовжки 147 км!

Відео перемоги Падуна

Марк Падун, що представляє команду Bahrain – Victorious, переміг з перевагою в 1 хвилину 36 секунд над данцем Йонасом Вінгегардом з Jumbo-Visma. Третім фінішував австрієць Патрік Конрад з BORA-hansgrohe.

Зауважимо, що в загальному заліку переміг австралійський гонщик INEOS Grenadiers Річі Порт. Марк Падун в генеральній класифікації посів 36-ту сходинку.

"Критеріум Дофіне". 8-й етап

1. Марк Падун (Україна, Bahrain – Victorious) – 4.06,49

2. Йонас Вінгегард (Данія, Jumbo-Visma) – 1,36

3. Патрік Конрад (Австрія, BORA – hansgrohe) – той же час

4. Бен О'Коннор (Австралія, AG2R Citroen) – 1,57

5. Давид Годю (Франція, Groupama – FDJ) – 2,10

Раніше ми писали, що на "Джиро д'Італія" фанат з бензопилою погнався за колумбійцем Еганом Берналем – той так прискорився, що виграв етап.