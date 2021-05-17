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Головою в асфальт, велосипед – на дві частини: наслідки страшної аварії на велогонці

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
17 травня, 22:39
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Велогонщик зі Словенії потрапив в страшну аварію на "Джиро д'Італія". Гонщик покинув трасу на автомобілі швидкої допомоги, а його велосипед розлетівся на дві частини
Матей Мохорич влетів головою в асфальт після падіння на "Джиро д'Італія"
Матей Мохорич влетів головою в асфальт після падіння на "Джиро д'Італія"

Словенський велогонщик Матей Мохоріч покинув багатоденку "Джиро д'Італія"-2021 після серйозної аварії на спуску на дев'ятому етапі. На довгому спуску він їхав слідом за своїм партнером по команді, однак несподівано його переднє колесо зачепилося за асфальт.

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У частки секунди велосипед злетів у повітря разом з гонщиком, який полетів головою вперед через кермо і влетів прямо в асфальт. Від удару велосипед розколовся на дві частини.

Спочатку здавалося, що Мохоріч готовий продовжити гонку, проте потім медики доставили його на носилках в машину швидкої допомоги, підозрюючи у нього струс мозку.

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Пізніше команда словенця Bahrain Victorious надала інформацію про свого гонщика: "Він був доставлений в лікарню на машині швидкої допомоги для променевої діагностики. Він знаходиться під наглядом відповідно до протоколу струсу мозку UCI.

Матей відповідально поставився до ситуації. У деяких випадках гонщики хочуть продовжувати гонку, але він відчував себе не зовсім добре. Це важливо при струсі мозку і травмах голови. Шолом зробив свою справу, а динаміка уповільнила удар. Я хочу подякувати медичну команду "Джиро", яка була дійсно добре організована і виконала відмінну роботу".

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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