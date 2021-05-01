Страйк! Видовищне падіння велосипедиста на мокрій трасі

Швейцарському велогонщикові не пощастило під час дощової гонки. Він послизнувся на повороті і злетів з велосипеда, подолавши на п'ятій точці кілька десятків метрів

Дощова погода супроводжує багатоденну гонку "Тур Романдії" 2021, але не всі учасники були готові до таких умов. Один з лідерів гонки Штефан Кюнг не втримався на мокрій дорозі та скоїв вражаюче ковзання на кілька десятків метрів по асфальту.

Реклама

Зрештою Кюнг влетів в рекламний щит на узбіччі і тільки потім зупинився. Політ велогонщика нагадав гру в боулінг, де швейцарець точно б вибив страйк.

Раніше ми писали, що бельгійський велогонщик на повному ходу врізав казахстанцеві. Обох учасників сутички на велосипедах зняли з престижних змагань.

А інший гонщик поплатився за шкоду навколишньому середовищу. Міхаеля Шера дискваліфікували на "Турі Фландрії" за викинуту на узбіччя пляшку.