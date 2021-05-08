Ганна у рожевій майці. Український тінейджер дебютував на Гранд-турі в Італії

Переможець стартового етапу Джиро д'Італія Філіппо Ганна / Фото: Reuters
8 травня в Турині стартував перший Гранд-тур сезону-2021 у велоспорті – Джиро д'Італія. На старт вийшли гонщики з 23 команд. І перший етап багатоденки виграв італійський гонщик Ineos Grenadiers Філіппо Ганна, який отримав рожеву майку лідера.
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Сьогодні гонщики проїхали індивідуальну гонку з роздільного старту. І її переможець Ганна подолав 8,6 км за 8 хвилин і 47 секунд. У свого найближчого переслідувача італійця Едоардо Аффіні він виграв 10 секунд.
Раніше ми писали, що тінейджер з Чернігова переписав історію Джиро д'Італія. Українець Андрій Паламар дебютував на нинішньому Джиро у 18 років і 246 днів. Настільки юних учасників на багатоденці не було з 1930 року. В результаті Паламар показав 124-й час з 184 учасників, поступившись переможцю 1,02 хвилини.
Андрій Пономар / Фото: Getty Images
Джиро д'Італія-2021 завершиться індивідуальною гонкою в Мілані 30 травня. Маршрут протяжністю 3479,9 км прокладений по території Італії, Словенії та Швейцарії.
Раніше ми писали, що у велоспорті знайшли оригінальний спосіб боротьби з коронавірусом – медалі призерам гонки в Бельгії вручав робот.