Ганна у рожевій майці. Український тінейджер дебютував на Гранд-турі в Італії

Італійський гонщик Ineos Grenadiers Філіппо Ганна виграв перший етап Джиро д'Італія-2021, який стартував розділкою в Турині. А Андрій Паламар переписав історію

Переможець стартового етапу Джиро д'Італія Філіппо Ганна / Фото: Reuters

8 травня в Турині стартував перший Гранд-тур сезону-2021 у велоспорті – Джиро д'Італія. На старт вийшли гонщики з 23 команд. І перший етап багатоденки виграв італійський гонщик Ineos Grenadiers Філіппо Ганна, який отримав рожеву майку лідера.

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Сьогодні гонщики проїхали індивідуальну гонку з роздільного старту. І її переможець Ганна подолав 8,6 км за 8 хвилин і 47 секунд. У свого найближчого переслідувача італійця Едоардо Аффіні він виграв 10 секунд.

Раніше ми писали, що тінейджер з Чернігова переписав історію Джиро д'Італія. Українець Андрій Паламар дебютував на нинішньому Джиро у 18 років і 246 днів. Настільки юних учасників на багатоденці не було з 1930 року. В результаті Паламар показав 124-й час з 184 учасників, поступившись переможцю 1,02 хвилини.

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Джиро д'Італія-2021 завершиться індивідуальною гонкою в Мілані 30 травня. Маршрут протяжністю 3479,9 км прокладений по території Італії, Словенії та Швейцарії.

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