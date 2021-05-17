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Головой в асфальт, велосипед – на две части: последствия жуткой аварии на велогонке

Александр Трикиша Александр Трикиша
17 мая, 22:39
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Велогонщик из Словении попал в жуткую аварию на "Джиро д'Италия". Гонщик покинул трассу на автомобиле скорой помощи, а его велосипед разлетелся на две части
Матей Мохорич влетел головой в асфальт после падения на "Джиро д'Италия"
Матей Мохорич влетел головой в асфальт после падения на "Джиро д'Италия"

Словенский велогонщик Матей Мохорич покинул многодневку "Джиро д'Италия"-2021 после серьезной аварии на спуске на девятом этапе. На длинном спуске он ехал следом за своим партнером по команде, однако неожиданно его переднее колесо зацепилось за асфальт.

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В доли секунды велосипед взлетел в воздух вместе с гонщиком, который полетел головой вперед через руль и влетел прямиком в асфальт. От удара велосипед раскололся на две части.

Изначально казалось, что Мохорич готов продолжить гонку, однако затем медики доставили его на носилках в машину скорой помощи, подозревая у него сотрясение мозга.

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Позже команда словенца Bahrain Victorious предоставила информацию о своем гонщике: "Он был доставлен в больницу на машине скорой помощи для лучевой диагностики. Он находится под наблюдением в соответствии с протоколом сотрясения мозга UCI.

Матей ответственно отнесся к ситуации. В некоторых случаях гонщики хотят продолжать гонку, но он что чувствовал себя не совсем хорошо. Это важно при сотрясении мозга и травмах головы. Шлем сделал свое дело, а динамика замедлила удар. Я хочу поблагодарить медицинскую команду "Джиро", которая была действительно хорошо организована и проделала отличную работу".

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
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