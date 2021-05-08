Ганна в розовой майке. Украинский тинейджер дебютировал на Гранд-туре в Италии

Итальянский гонщик Ineos Grenadiers Филиппо Ганна выиграл первый этап Джиро д’Италия-2021, который стартовал разделкой в Турине. А Андрей Пономарь переписал историю

Победитель стартового этапа Джиро д’Италия Филиппо Ганна / Фото: Reuters

8 мая в Турине стартовал первый Гранд-тур сезона-2021 в велоспорте – Джиро д’Италия. На старт вышли гонщики из 23 команд. И первый этап многодневки выиграл итальянский гонщик Ineos Grenadiers Филиппо Ганна, который заполучил розовую майку лидера.

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Сегодня гонщики проехали индивидуальную гонку с раздельного старта. И ее победитель Ганна преодолел 8,6 км за 8 минут и 47 секунд. У своего ближайшего преследователя итальянца Эдоардо Аффини он выиграл 10 секунд.

Ранее мы писали, что тинейджер из Чернигова переписал историю Джиро д'Италия. Украинец Андрей Пономарь дебютировал на нынешнем Джиро в 18 лет и 246 дней. Столь юных участников на многодневке не было с 1930 года. В итоге Пономарь показал 124 время из 184 участников, уступив победителю 1,02 минуты.

Реклама Андрей Пономарь / Фото: Getty Images В тренде Все результаты 25-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Джиро д’Италия-2021 завершится индивидуальной гонкой в Милане 30 мая. Маршрут протяженностью 3479,9 км проложен по территории Италии, Словении и Швейцарии.

Ранее мы писали, что в велоспорте нашли оригинальный способ борьбы с коронавирусом – медали призерам гонки в Бельгии вручал робот.