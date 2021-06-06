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Во Падун дает! Украинец выиграл королевскую велогонку во Франции

Олег Люлька Олег Люлька
6 июня, 17:05
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Украинский спортсмен Марк Падун за четыре часа с хвостиком триумфально преодолел 147 километров горного этапа веломногодневки "Критериум Дофине"
Украинский велогонщик Марк Падун
Украинский велогонщик Марк Падун / Фото: Instagram

Украинский велогонщик Марк Падун разбушевался! После сенсационной победы на седьмом этапе престижной шоссейной веломногодневки "Критериум Дофине", добытой накануне, 24-летний Падун сегодня выиграл и заключительный восьмой этап соревнований во Франции – украинцу не было равных на королевском горном маршруте с семью подъемами длиной 147 км!

Видео победы Падуна

Марк Падун, представляющий команду Bahrain – Victorious, победил с преимуществом в 1 минуту 36 секунд над датчанином Йонасом Вингегардом из Jumbo-Visma. Третьим финишировал австриец Патрик Конрад из BORA-hansgrohe.

В тренде

Отметим, что в общем зачете победил австралийский гонщик INEOS Grenadiers Ричи Порт. Марк Падун в генеральной классификации занял 36-е место.

"Критериум Дофине". 8-й этап

  • 1. Марк Падун (Украина, Bahrain – Victorious) – 4.06,49
  • 2. Йонас Вингегард (Дания, Jumbo-Visma) – 1,36
  • 3. Патрик Конрад (Австрия, BORA – hansgrohe) – то же время
  • 4. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroen) – 1,57
  • 5. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 2,10

Ранее мы писали, что на "Джиро д'Италия" фанат с бензопилой погнался за колумбийцем Эганом Берналем – тот так ускорился, что выиграл этап.

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