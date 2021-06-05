Українська сенсація! Наш велогонщик переміг на розігріві до Тур де Франс

24-річний донеччанин Марк Падун сенсаційно виграв 7-й етап щорічної шосейної велобагатоденки Критеріум Дофіне у Франції, випередивши лідера загального заліку на 34 секунди

Українець Марк Падун виграв 7-й етап велобагатоденки Критеріум Дофіне / Фото: Reuters

Український велогонщик Марк Падун сенсаційно виграв 7-й етап щорічної шосейної велобагатоденки Критеріум Дофіне. Велогонка проходить у французькому регіоні Дофіне і є репетицією перед Тур де Франс. Раніше українець самокритично відреагував на друге місце на Джиро д'Італія.

24-річний український гонщик команди Bahrain – Victorious Марк Падун подолав 171,5 км від Сен-Мертен-ле-Провину до Ла-Плань за 4 години, 35 хвилин і 7 секунд. Найближчого переслідувача, австралійця Річі Порте з Ineos Grenadiers, Падун випередив на 34 секунди.

Дивіться, як Падун виграв етап престижної гонки

Українець Марк Падун виграв 7-й етап велобагатоденки Критеріум Дофіне Відео: Reuters

Сьогоднішній тріумф Падуна на Дофіне – перша велика перемога українського велогонщика з 2019 року, коли Марк виграв генеральну класифікацію багатоденки Adriatica Ionica Race.

Завтра, 6 червня, Критеріум Дофіне завершиться останнім етапом на 147 км. Генеральну класифікацію за підсумками сьогоднішньої гонки очолює австралієць Порте. Донеччанин Падун йде 48-м.

В тренді З криком застрибнув на стіл! Реакція сина Шеви на перемогу Челсі

Раніше вперше за 16 років український велогонщик піднявся на п'єдестал Джиро д'Італія.