Спортивний бойкот Лукашенка: команди відмовляються їхати на чемпіонат Європи в Мінську

Після примусової посадки рейсового літака велосипедисти Великої Британії, Німеччини та Нідерландів відмовилися їхати на змагання в Білорусь

Майбутнє чемпіонату Європи у Мінську в тумані / Фото: AFP

Чемпіонат Європи з велоспорту на треку в червні цього року пройде в Мінську без національних команд з цілої низки європейських країн. Поїздка на змагання в Білорусь вважається небезпечною після інциденту з літаком ірландської авіакомпанії Ryanair.

Нагадаємо, що влада Білорусі погрожувала збити літак Ryanair, в якому летів головний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську. На перехоплення навіть відправили винищувач.

Про відмову брати участь в чемпіонаті, який має пройти в Мінську з 23 по 27 червня, вже оголосили збірні Великої Британії, Німеччини та Нідерландів.

"У нинішніх умовах поїздка в Білорусь не виправдана – недоліки переважують переваги. Це не політична заява, ми прийняли рішення не їхати на чемпіонат Європи виходячи з міркувань безпеки і благополуччя гонщиків", – пояснив глава Королівського велосоюзу Нідерландів Торвальд Венеберг.

В тренді Так Шеву ще не називали. Нове прізвисько від Леоненка

У німецькій федерації теж відмовилися брати участь у змаганнях "через обставини, що виникли", передає ВВС. В умовах припинення авіасполучення з Білоруссю аналогічне рішення прийняла Велика Британія.

Раніше ми писали, що на чемпіонаті світу з хокею в Ризі замінили державний прапор Білорусі на опозиційний біло-червоно-білий.