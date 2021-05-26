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Фанат погнався за спортсменом з бензопилою – результат очевидний

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
26 травня, 11:34
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На багатоденній велогонці "Джиро д'Італія" стався незвичайний випадок, який, втім, не завадив лідерства колумбійця Егана Берналя
/ Фото: Twitter

На Апеннінах поступово наближається до розв'язки перша з трьох престижним многодневок 2021 року. На "Джиро" провели вже 16 етапів з 21, а лідером загального заліку є 24-річний Еган Берналь з Колумбії. Приємно, що залишається в сідлі і 18-річний українець Андрій Паламар. Нагадаємо, український тинейджер дебютував на Гранд-турі в Італії .

На попередньому етапі фотокамери впіймали одіозного фаната, який біг поруч з Бергаліо ... з бензопилою. Велосипедисти долали гірський перевал, через що у телевізійників виникли проблеми з трансляцією, так що цей кадр не потрапив на відео. Фотографія ж з'явилася в Instagram Ciclismoignorante . Неясно, чи був інструмент включений. Однак, як видно, гарячий уболівальник добре мотивував Егана, і він виграв етап, виїхавши у відрив.

Наш Андрій Паламар із Чернігова займає в генеральній класифікації 83-е місце з 152 гонщиків, що не зійшли з дистанції. Стартували ж на "Джиро д'Італія" 184 спортсмени.

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