У Кіцмані на Буковині модернізують стадіон у рамках "Великого будівництва"

У рамках програми президента України "Велике будівництво" у місті Кіцмань Чернівецької області місцевий стадіон модернізують та перетворять на сучасний спортивний комплекс. За планом, цей стадіон зможе приймати міжнародні змагання з легкої атлетики, повідомляє Чернівецька ОДА.

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На реконструкцію стадіону у Кіцмані вже оголосили тендер, який завершиться у кінці квітня. Роботи стартують уже цього року. Фінансуватиме проєкт Державний фонд регіонального розвитку. Гроші ДФРР вкладуть насамперед у спортивну інфраструктуру стадіону, аби зробити його справжньою міжнародною легкоатлетичною ареною. Частину коштів також інвестує громада.

"Окрім високих здобутків на аренах, для нас важливим є культивування здорового способу життя. Прагнемо, аби буковинці щоденно займалися фізкультурою, і у наших лікарів було менше роботи", – зазначив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук

Як повідомлялось, заступник голови Офісу президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що у планах "Великого будівництва" на цей рік – продовження розбудови соціальної інфраструктури, зокрема, буде реконструйовано та побудовано 80 стадіонів по всій Україні.

Раніше відкрили стадіон в Житомирі. Місцевий клуб Полісся вже встиг провести на арені перший матч.

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