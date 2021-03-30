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В Україні відкрили ще один стадіон. Його реконструювали 15 років

30 березня, 09:36

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Місцевий клуб Полісся вже встиг провести на арені перший матч

В Житомирі відкрився стадіон "Полісся", про необхідність реконструкції якого почали говорити ще в 2005 році. За цей час встигли змінитися дев'ять керівників ОДА, і ось нарешті улюблена футбольна команда житомирян знову вийшла на поле, на якому востаннє грала 27 листопада 2004 року.

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"Нам вдалося зробити те, у що багато хто не вірив, і нарешті ввести в експлуатацію цей стадіон, а також ще 5 нових спортивних об'єктів, які були побудовані в минулому році в рамках програми Президента "Велике будівництв" на Житомирщині", – сказав з приводу відкриття стадіону "Полісся" голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Загальна вартість реконструкції оцінюється в розмірі 167 млн гривень.

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На стадіоні "Полісся" житомирські "поліські вовки" вже зіграли матч 18 туру Першої ліги. В останній раз "жовто-зелені" виходили на поле "Полісся" проти ФК Газовик-Скала зі Стрия 160 місяців тому. За цей час клуб встиг отримати нове покоління вболівальників, які тепер зможуть вболівати за Полісся на його домашній арені.

Всього у 2021 році в Україні планується реконструювати і побудувати 80 стадіонів і 29 басейнів. Про це нещодавно повідомив заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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стадіон Полесье Житомир

Джерело: Сегодня|Спорт

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