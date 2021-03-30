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В Украине открыли еще один стадион. Его реконструировали 15 лет

30 марта, 09:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Местный клуб Полесье уже успел провести на арене первый матч

В Житомире открылся стадион "Полесье", о необходимости реконструкции которого начали говорить еще в 2005 году. За это время успели измениться девять руководителей ОГА, и вот наконец любимая футбольная команда житомирян снова вышла на поле, на котором в последний раз играла 27 ноября 2004 года.

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"Нам удалось сделать то, во что многие не верили, и наконец ввести в эксплуатацию этот стадион, а также еще 5 новых спортивных объектов, которые были построены в прошлом году в рамках программы Президента "Большая стройка" на Житомирщине", – сказал по поводу открытия стадиона "Полесье" глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Общая стоимость реконструкции оценивается в размере 167 млн гривен.

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На стадионе "Полесье" житомирские "полесские волки" уже сыграли матч 18 тура Первой лиги. В последний раз "желто-зеленые" выходили на поле "Полесья" против ФК Газовик-Скала из Стрыя 160 месяцев назад. За это время клуб успел получить новое поколение болельщиков, которые теперь смогут болеть за Полесье на его домашней арене.

Всего в 2021 году в Украине планируется реконструировать и построить 80 стадионов и 29 бассейнов. Об этом недавно сообщил заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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стадион Полесье Житомир

Источник: Сегодня|Спорт

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