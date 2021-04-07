Відвертіше бути не може! Українська легкоатлетка відпочиває в Туреччині

Українські легкоатлети в Туреччині готуються до нового сезону. Після важких тренувань не гріх поніжитися на сонечку. Ну і запостити фотографії з моря в Instagram.
Порадувала своїх підписників Тетяна Безшийко. Дівчина виклала в соцмережі сексуальне фото в крихітному бікіні.
Тетяна – майстер спорту України з легкої атлетики. Вона спеціалізується в бігу на 400 метрів з бар'єрами.
У Instagram спортсменки немало інших сексуальних знімків.
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