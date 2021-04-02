Краще дивитися ззаду: сексуальна баскетболістка не все прикрила перед дзеркалом

Зірка австралійського баскетболу Ліз Кембідж недавно шукала жеребця для себе. А тепер спортсменка вразила всіх серією пікантних знімків.

Елізабет Кембідж виступає за "Саутсайд Флайєрс" з жіночої Національної баскетбольної асоціації. У 2020 році вона стала чемпіонкою ліги. У складі збірної Австралії Ліз вигравала бронзову нагороду Олімпіади 2012 року, а на ЧС-2018 завоювала "срібло".

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