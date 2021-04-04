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Ось вам і Газпром – дітям! На дитячих змаганнях у Росії обвалився дах арени (відео)

4 квітня, 17:57

Олег Люлька Олег Люлька

Лише дивом ніхто не постраждав

У російському Кірові дах спорткомплексу обрушився безпосередньо під час дитячих змагань. Тільки за щасливим збігом обставин немає загиблих і потерпілих.

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НП сталася в легкоатлетичному манежі "Вересники". Дивіться, як завалилася частина покрівлі:

За попередніми даними, обвал стався через скупчення мокрого снігу та вологи на даху комплексу. Прокуратура організувала перевірку з метою дати оцінку діям (бездіяльності) посадових осіб спорткомплексу.

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Як повідомляє Mash, керівництво комплексу стверджує, що сніг з даху прибирали регулярно. Воно заявило, що дах проломився над складським приміщенням, однак на відео видно, що це не так – покрівля завалилася за метр від спортсменів, що пробігали в ту мить біговими доріжками. Один з атлетів схопився за голову і одразу помчав до виходу з арени.

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Символічно, що на стіні поруч із місцем, де сталося обвалення, красується величезне полотно з написом: "Газпром – дітям".

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