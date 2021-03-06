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Упала і закричала! Швидка забрала з фінішу лижницю, яка виграла медаль ЧС ціною руки

6 березня, 16:27

Олег Люлька Олег Люлька

Шведка Фріда Карлссон зазнала серйозної травми після падіння, але, перемагаючи біль, дісталася до фінішу

Шведська лижниця Фріда Карлссон, яка завоювала "бронзу" за підсумками мас-старту класичним стилем на 30 км на чемпіонаті світу з лижних видів спорту в німецькому Оберстдорфі, відразу після закінчення гонки впала і закричала від болю, тримаючись за руку. Їй оперативно надали допомогу, а потім заплакану відвезли машиною швидкої допомоги до лікарні.

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"На четвертому колі Фріда впала на спуску. Незважаючи на сильний біль, вона дісталася до фінішу. У неї сильний набряк і зниження рухливості. Її відвезли до лікарні на рентген", – цитує видання Expressen лікаря збірної Швеції Андерса Інглунда

Фріда Карлссон

Фріда Карлссон / Фото: REUTERS

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Відзначимо, що перемогу в гонці здобула норвезька лижниця Тереза Йохауг. Отже, вона стала 14-разовою чемпіонкою світу, наздогнавши за кількістю золотих медалей світових першостей Олену Вяльбе.

Раніше на ЧС з лижних гонок спалахнув скандал. Після срібної медалі Фінляндії в командному спринті батько лижника Йоні Мякі сказав: "Ми зняли скальп з росіян вдруге. Це приємно". У відповідь російський коментатор Дмитро Губернієв заявив, що "батько Йони Мякі – мудило".

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Також ми писали, що іранський лижник переміг усіх на ЧС! Він просто зрізав трасу.

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