Упала і закричала! Швидка забрала з фінішу лижницю, яка виграла медаль ЧС ціною руки

Шведка Фріда Карлссон зазнала серйозної травми після падіння, але, перемагаючи біль, дісталася до фінішу

Шведська лижниця Фріда Карлссон, яка завоювала "бронзу" за підсумками мас-старту класичним стилем на 30 км на чемпіонаті світу з лижних видів спорту в німецькому Оберстдорфі, відразу після закінчення гонки впала і закричала від болю, тримаючись за руку. Їй оперативно надали допомогу, а потім заплакану відвезли машиною швидкої допомоги до лікарні.

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"На четвертому колі Фріда впала на спуску. Незважаючи на сильний біль, вона дісталася до фінішу. У неї сильний набряк і зниження рухливості. Її відвезли до лікарні на рентген", – цитує видання Expressen лікаря збірної Швеції Андерса Інглунда

Фріда Карлссон / Фото: REUTERS

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Відзначимо, що перемогу в гонці здобула норвезька лижниця Тереза Йохауг. Отже, вона стала 14-разовою чемпіонкою світу, наздогнавши за кількістю золотих медалей світових першостей Олену Вяльбе.

Раніше на ЧС з лижних гонок спалахнув скандал. Після срібної медалі Фінляндії в командному спринті батько лижника Йоні Мякі сказав: "Ми зняли скальп з росіян вдруге. Це приємно". У відповідь російський коментатор Дмитро Губернієв заявив, що "батько Йони Мякі – мудило".

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