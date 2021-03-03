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Чемпіонат світу втратив збірну Італії

3 березня, 13:51

Олег Люлька Олег Люлька

Покинути світову першість з лижних видів спорту в розпал змагань італійців змусив коронавірус

Збірна Італії в повному складі знялася з чемпіонату світу з лижних видів спорту, який відбувається в німецькому Оберстдорфі. Причина – спалах коронавірусу в команді.

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Як повідомляє Федерація зимових видів спорту Італії, тести на коронавірус у італійських стрибунів з трампліну дали позитивні результати, і вони швидко покинули Оберстдорф. Однак, незважаючи на це, інші представники італійської команди все одно встигли заразитися. Отже, покинути змагання довелося всій збірній.

Як наслідок, Італія пропускає індивідуальну гонку на 15 км у чоловіків 3 березня й не побореться ще за дев'ять комплектів медалей, які будуть розіграні до завершення лижного чемпіонату світу 7 березня.

Італійський лижник Федеріко Пеллегріно
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Італійський лижник Федеріко Пеллегріно / Фото: Reuters

Раніше на ЧС з лижних гонок спалахнув скандал. Після срібної медалі Фінляндії в командному спринті батько лижника Йоні Мякі сказав: "Ми зняли скальп з росіян вдруге. Це приємно". У відповідь російський коментатор Дмитро Губернієв заявив, що "батько Йоні Мякі – мудило".

Також ми писали, що іранський лижник обігнав усіх на ЧС! Він просто зрізав трасу.

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