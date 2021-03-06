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Упала и закричала! Скорая забрала с финиша лыжницу, выигравшую медаль ЧМ ценой руки

6 марта, 16:27

Олег Люлька Олег Люлька

Шведка Фрида Карлссон получила серьезную травму после падения, но, превозмогая боль, добралась до финиша

Шведская лыжница Фрида Карлссон, завоевавшая "бронзу" по итогам масс-старта классическим стилем на 30 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе, сразу по окончании гонки упала и закричала от боли, держась за руку. Ей оперативно оказали помощь, а затем заплаканную увезли на машине скорой помощи в больницу.

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"На четвертом круге Фрида упала на спуске. Несмотря на сильную боль, она добралась до финиша. У нее сильный отек и снижение подвижности. Ее отвезли в больницу на рентген", – цитирует издание Expressen врача сборной Швеции Андерса Инглунда

Фрида Карлссон

Фрида Карлссон / Фото: REUTERS

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Отметим, что победу в гонке одержала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Таким образом, она стала 14-кратной чемпионкой мира, догнав по количеству золотых медалей мировых первенств Елену Вяльбе.

Ранее на ЧМ по лыжным гонкам вспыхнул скандал. После серебряной медали Финляндии в командном спринте отец лыжника Йони Мяки сказал: "Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно". В ответ российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что "отец Йони Мяки – мудила".

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Также мы писали, что иранский лыжник уделал всех на ЧМ! Он просто срезал трассу.

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