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Чемпионат мира потерял сборную Италии

3 марта, 13:51

Олег Люлька Олег Люлька

Покинуть мировое первенство по лыжным видам спорта в разгар соревнований итальянцев заставил коронавирус

Сборная Италии в полном составе снялась с чемпионата мира по лыжным видам спорта, который проходит в немецком Оберстдорфе. Причина – вспышка коронавируса в команде.

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Как сообщает Федерация зимних видов спорта Италии, тесты на коронавирус у итальянских прыгунов с трамплина дали положительные результаты, и они быстро покинули Оберстдорф. Однако, несмотря на это, остальные представители итальянской команды все равно успели заразиться. Таким образом, покинуть соревнования пришлось всей сборной.

Таким образом, Италия пропускает индивидуальную гонку на 15 км у мужчин 3 марта и не поборется еще за девять комплектов медалей, которые будут разыграны до завершения лыжного чемпионата мира 7 марта.

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино
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Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино / Фото: Reuters

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Ранее на ЧМ по лыжным гонкам вспыхнул скандал. После серебряной медали Финляндии в командном спринте отец лыжника Йони Мяки сказал: "Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно". В ответ российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что "отец Йони Мяки – мудила".

Также мы писали, что иранский лыжник уделал всех на ЧМ! Он просто срезал трассу.

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