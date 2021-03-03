Чемпионат мира потерял сборную Италии

Сборная Италии в полном составе снялась с чемпионата мира по лыжным видам спорта, который проходит в немецком Оберстдорфе. Причина – вспышка коронавируса в команде.

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Как сообщает Федерация зимних видов спорта Италии, тесты на коронавирус у итальянских прыгунов с трамплина дали положительные результаты, и они быстро покинули Оберстдорф. Однако, несмотря на это, остальные представители итальянской команды все равно успели заразиться. Таким образом, покинуть соревнования пришлось всей сборной.

Таким образом, Италия пропускает индивидуальную гонку на 15 км у мужчин 3 марта и не поборется еще за девять комплектов медалей, которые будут разыграны до завершения лыжного чемпионата мира 7 марта.

Реклама Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино / Фото: Reuters В тренде Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"

Ранее на ЧМ по лыжным гонкам вспыхнул скандал. После серебряной медали Финляндии в командном спринте отец лыжника Йони Мяки сказал: "Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно". В ответ российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что "отец Йони Мяки – мудила".

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