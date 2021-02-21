Ганьба Росії: спортсмени заклеюють національну символіку скотчем і ховають автомобілі

Російський спорт позбавили прапора і гімну через махінації з допінгом, тому спортсменам доводиться ховати національну символіку підручними засобами. Наприклад, на чемпіонаті світу з лижних видів спорту в Німеччині росіяни прикривали символіку за допомогою ізоляційної стрічки.
Читайте також: На Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв
"Хлопці, дивіться який цирк шапіто влаштували з наших машин. Все накрили величезним брезентом, щоб ніякої символіки, ніякого прапора не було ніде видно. На машинах теж все заклеїли чорним скотчем. Нагадує якийсь партизанський табір", – розповів на відео в Instagram науковий співробітник Федерації лижних гонок Росії Анатолій Волков.
Нагадаємо, через махінації з допінгом Росії заборонено використовувати національний гімн і прапор під час міжнародних змагань до 2022 року. У зв'язку з цим в РФ була пропозиція на час Олімпіади-2020 замінити гімн на радянську пісню "Катюша".
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк