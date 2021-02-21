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Ганьба Росії: спортсмени заклеюють національну символіку скотчем і ховають автомобілі

21 лютого, 19:47

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

До 2022 року на міжнародних змаганнях не повинно бути жодної згадки про Росію

Російський спорт позбавили прапора і гімну через махінації з допінгом, тому спортсменам доводиться ховати національну символіку підручними засобами. Наприклад, на чемпіонаті світу з лижних видів спорту в Німеччині росіяни прикривали символіку за допомогою ізоляційної стрічки.

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"Хлопці, дивіться який цирк шапіто влаштували з наших машин. Все накрили величезним брезентом, щоб ніякої символіки, ніякого прапора не було ніде видно. На машинах теж все заклеїли чорним скотчем. Нагадує якийсь партизанський табір", – розповів на відео в Instagram науковий співробітник Федерації лижних гонок Росії Анатолій Волков.

Російські спортсмени заклеюють символіку скотчем

Нагадаємо, через махінації з допінгом Росії заборонено використовувати національний гімн і прапор під час міжнародних змагань до 2022 року. У зв'язку з цим в РФ була пропозиція на час Олімпіади-2020 замінити гімн на радянську пісню "Катюша".

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чемпіонат світу лижні гонки російські спортсмени

Джерело: Сегодня|Спорт

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