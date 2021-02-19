Принц з Мексики в 62 роки встановив рекорд на ЧС-2021: гарячі факти про веселого дворянина

Мексиканець Хубертус фон Хоенлохе (або Гогенлое в німецькому варіанті), якому геть нещодавно виповнилося 62 роки, стартував на чемпіонаті світу з гірськолижного спорту в Італії. І це вже рекордний 19-й мундіаль, в якому взяв участь унікальний спортсмен! З 1982 року принц з громадянством Ліхтенштейну і Мексики пропустив лише одне світову першість через травму.

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Все почалося в монастирі

Хубертус народився в Мексиці, де його батько керував заводом Volkswagen, але є принцом за німецькою монаршою лінією і пов'язаний родинними зв'язками з багатьма дворянами Європи. Коли хлопчикові було чотири роки, сім'я переїхала до Іспанії. А з 10 років він навчався в монастирській школі-інтернаті в Австрії, де саме й освоїв гірські лижі.

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Водночас любов до спорту в родині фон Гогенлое в крові. Дядько Хубертуса принц Макс фон Гогенлое виступав за Ліхтенштейн на Олімпійських іграх-1956, де посів 45-е місце в швидкісному спуску. А представник старшого покоління роду Ернст цу Гогенлое представляв Австрію в олімпійському турнірі фехтувальників 1912 року.

Книга рекордів Гіннеса шокована

Хубертус є засновником і президентом гірськолижної федерації Мексики. Він – володар рекорду Книги Гіннеса за участь у 18 чемпіонатах світу з гірськолижного спорту (1982-2005, 2009-2019). А тепер уже й 19-ти! Його найкращим результатом на чемпіонаті світу стало 38-е місце в швидкісному спуску в Борміо в 2005 році. У Сестрієре на ЧС-1997 року був 41-м в слаломі.

Дідок на Олімпіадах

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Хубертус дебютував на Олімпіадах ще в 1984 році в Сараєво. Потім був єдиним спортсменом від Мексики на зимових Іграх-2010. Він брав участь в гігантському слаломі (78-е місце) і слаломі (46-е). І в 51 рік він був найстаршим спортсменом ОІ.

На Олімпійських іграх 2014 року в Сочі історія знову повторилася – 55-річний принц знову був єдиним спортсменом з Мексики, проте не фінішував. Він вийшов на старт слалому, але впав під час першої спроби. Однак такі зусилля фон Хоенлохе привернули увагу. У 2015 році мексиканська команда подвоїлася: до принцу приєдналася Сара Шлепер, яка раніше виступала за США.

Хубертус фон Хоенлохе / Фото: Getty Images

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Поганий пенсіонер

Фон Гоенлое оголосив про відхід на пенсію в 2017 році, проте не довго протримався. Незабаром він повернувся і вирішив претендувати на участь в зимових Олімпійських іграх 2018 року. А коли не зміг кваліфікуватися у Пхенчхан, то розробив дизайн гірськолижних комбінезонів для мексиканських спортсменів.

Король веселощів і подорожей

Але не спортом єдиним живе принц. Він – бізнесмен, співак, фотограф і актор. Хубертус – власник багатьох розважальних закладів на Мальорці та в Марбельї, якими володіли ще його батько і дід, які розпізнати перспективу розвитку цих курортів.

Також Хубертус багато подорожує, досліджуючи різні куточки світу та їхніх жителів. Телеканал Servus-TV показує серію відеорепортажів Hubertusjagd – "Полювання Хубертуса". Мексиканець зустрічається з неординарними особистостями, які представляють "їхнє" місто. І на базі отриманої інформації дає поради щодо ресторанів, виставок і вартісних місць для туристів.

Особисте життя

Два роки тому 60-річний принц одружився на своїй багаторічній супутниці життя 53-річній Симоні Гандольфі. 27 років тому пару знайомили ... гірські лижі. Хубертус і Симона зустрілися в 1994 році на Олімпіаді в Ліллехаммері. Дівчина приїжджала підтримати свого двоюрідного брата, відомого гірськолижника Альберто Томбу. А мексиканець був учасником змагань. Але зійшлися не відразу, Симона навіть встигла одружитися.

Раніше ми писали, що на чемпіонаті світу, втративши на спуску обидві лижі, естонець помчав вниз на "п'ятій точці".

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