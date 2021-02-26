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Іранський лижник обігнав усіх на ЧС! Він просто зрізав трасу

26 лютого, 09:20

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Ясин Шемшакі заблукав під час гонки і скоротив дистанцію

Смішний випадок стався в кваліфікації чемпіонату світу з лижних гонок в Оберстдорфі (Німеччина). Іранський лижник Ясін Шемшакі здивував усіх вболівальників і фахівців.

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На позначці 2,4 км лижник був 46-м. На проходження цього відрізку йому знадобилося більше шести хвилин. Через короткий час Шемшакі подолав позначку 7,9 км, випередивши лідера гонки майже на 10 хвилин. Виявилося, іранець просто заплутався. Траса завдовжки 10 кілометрів розділена на два кола по п'ять кілометрів, і на першому з них лижник випадково зрізав частину траси. Такої ж помилки згодом допустив македонець Дарко Крстескі.

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"Не зовсім розумів, куди бігти, тому помилився і переплутав червону і синю траси", – наводить слова Шемшакі Dagbladet.

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Час, показаний Шемшакі, був зарахований на позначці 5 км. В результаті іранець фінішував 40-м.

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чемпіонат світу лижні гонки

Джерело: Championat.ru

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